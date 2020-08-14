66-річна Люба Успенська стала мамою сина
66-річна російська співачка Люба Успенська стала мамою.
Артистка всиновила хлопчика і показала, як це відбувалося.
"Друзі мої! У мене сьогодні найщасливіший день. І ніхто і ніщо не може мене засмутити. Я мріяла про сина, мріяла про дитячий сміх, про дитячий галас і крик у моєму домі. Усім вам бажаю відчути цей момент", - написала зірка шансону, яка не носить трусів.
Як відомо, єдина донька Успенської, 30-річна Тетяна Плаксіна живе в Америці та має дуже напружені стосунки з мамою. Ще у березні Успенська писала, що її дочка заробляє на участі у ток-шоу, в яких розповідає нібито правду про свою зіркову матір.
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Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий произошедших в моей жизни. Не смотря ни на что я продолжала работать всё это время, продолжала трудиться и полностью отдала себя музыке. Время совершенно не лечит, оно только расставляет всё по своим местам. И я уверена, что настанет тот день, когда это произойдёт. Профессия «журналиста» для меня на сегодняшний день абсолютно опорочена. Я абсолютно разуверилась в том, что кому-то действительно нужна ПРАВДА. Люди работающие на скандальных ток-шоу и программах подобных тем, в которых продолжают обсуждать тему моей семьи, абсолютно растеряли человечность в погоне за рейтингом и хайпом. Покупая участие моей дочери за суммы кратные тысячам долларов, нанимая людей для слежки за ней, за мной, за близкими людьми моей семье, все норовят только ухватить лакомый кусочек «горячей» темы. А в сухом остатке из всего этого делают спектакль, абсолютно далекий от истины. Татьяна сейчас успешно зарабатывает на шоу, которые оплачивают ее участие с конкретным подтекстом. Вот она - правда. И очень жаль, что средства массовой информации в этой стране, по большей части, стали продажными и лживыми. То и дело, все стараются преподнести информацию в том виде, в котором она будет ЕЩЁ скандальнее. Обидно! Что вот таким образом, жителям нашей страны просто «впаривают» ложь. Программа «Пусть Говорят» превзошла все мои ожидания! Под лозунгами о какой-то помощи, они только продолжают разрушать то, что осталось после всего произошедшего. В Тане, во мне, во всех нас. Видимо, чтобы хоть как-то «отбить» поездку в Америку и «гонорар» моей дочери в размере 15000$, программу они решили превратить в целый сериал, порционно выдавая всю ту грязь, на которую так потратились. Мне, как человеку, который жил в ситуации, которую сейчас активно муссируют, очень смешно наблюдать за этим аукционом. Из под молотка, втридорога только что ушла очередная порция перекрученного грязного белья! Не пропустите! 😏
Нагадаємо, про бажання стати мамою Успенська казала ще рік тому. Тоді співачка збиралася сама виношувати дитину.
Фото та відео з Instagram