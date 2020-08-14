66-річна Люба Успенська стала мамою сина

66-річна російська співачка Люба Успенська стала мамою.

Артистка всиновила хлопчика і показала, як це відбувалося.

"Друзі мої! У мене сьогодні найщасливіший день. І ніхто і ніщо не може мене засмутити. Я мріяла про сина, мріяла про дитячий сміх, про дитячий галас і крик у моєму домі. Усім вам бажаю відчути цей момент", - написала зірка шансону, яка не носить трусів.

Як відомо, єдина донька Успенської, 30-річна Тетяна Плаксіна живе в Америці та має дуже напружені стосунки з мамою. Ще у березні Успенська писала, що її дочка заробляє на участі у ток-шоу, в яких розповідає нібито правду про свою зіркову матір.

Нагадаємо, про бажання стати мамою Успенська казала ще рік тому. Тоді співачка збиралася сама виношувати дитину.

Фото та відео з Instagram