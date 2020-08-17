54-річна Холлі Беррі у сміливому купальнику знялася на тлі хвиль. Гіпнотичне ВІДЕО

Американська актриса Холлі Беррі днями відсвяткувала 54-й день народження. Та скільки би не виповнювалося зірці, вона, мов зачарована, лишається такою ж юною.

Холлі довела це, поділившись із шанувальниками прегарним відео себе у купальнику.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 15 Сер 2020 р. о 11:37 PDT

Нагадаємо, акторка - мати двох дітей, доньку вона народила в 41, а сина - в 47 років. Їз їхніми татусями в Беррі не склалося, і за спиною в красуні вже три лише офіційних розлучення.

Може, секрет вічної молодості - це молодість душі?

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