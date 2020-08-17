"Піснею зцілював душу": Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України

Президент Володимир Зеленський нагородив музиканта Андрія Кузьменка званням Героя України з удостоєнням ордена Держави посмертно.

Відповідний указ № 323/2020 було підписано 17-го серпня, в день народження Кузьми.

Кузьма посмертно отримав звання Героя України фото з instagram

Як зазначається на офіційному сайті президента, звання присвоєно за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

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"З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма й сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Кузьма загинув в автомобільній аварії взимку 2015-го року. Сьогодні артистові виповнилося би 52 роки.

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