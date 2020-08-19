Володарка найбільших грудей Міла Кузнєцова розказала, скільки витрачає на ліфчики

Володарка звання "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова постійно стикається з багатьма проблемами через розмір своїх принад.

Щоби не боліла спина під вагою грудей, вона ходить до остеопата. Також Міла регулярно перевіряється у мамолога, робить масажі та займається спортом.

А ще вона не шкодує грошей на бюстгальтери потрібного розміру.

"Я не бігаю і не стрибаю, адже це дуже велике навантаження для мого організму. Навіть коли я поспішаю, то на бігу утримую груди. Це дуже смішно, але так і є", - зізналася Кузнєцова в програмі "Зірковий шлях".

У Міли вже понад 600 тисяч підписників в Instagram

У Міли досить тонка талія, тому дуже важливо підібрати правильну білизну, щоби хребет не страждав від важких грудей.

"Вибір білизни дуже маленький. Я замовляю її в Англії. Якщо знаходжу потрібний розмір спіднього, то скільки б він не коштував, 2000-3000 грн, я його обов'язково купую", - зазначила Міла.

Нагадаємо, у липні Кузнєцова встановила рекорд і була офіційно визнана власницею найбільших натуральних грудей країни.