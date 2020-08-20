"Моє тіло все ще бореться з вірусом": дочка князя Монако потрапила до лікарні через місяць після COVID-19

Князь Монако Альбер ІІ у березні перехворів на коронавірус, причому, на щастя, недуга в 62-річного правителя минула в легкій формі. А от його старшій доньці пощастило менше.

28-річна Жасмін Грейс Грімальді, позашлюбна дитина князя вже майже півтора місяця бореться з COVID-19.

Князь Альбер та його позашлюбна донька Жасмін Грейс фото з instagram

COVID-19 у Жасмін діагностували на початку липня. Днями ж онука Грейс Келлі потрапила до лікарні, бо їй стало гірше.

Про свою боротьбу з небезпечною хворобою дівчина, яка живе в США, розповідає в Instagram.

"Мій імунітет підкосило, і може, так буде ще деякий час, але мій дух бадьорий, я сильна жінка, я та, хто вижив", - поділилася Жасмін, присвятивши свій допис 100-річчю здобуття американками права голосувати.

Онука Грейс Келлі хворіє на COVID-19

"У мене з'явилася висипка, як від вітрянки, не минав дискомфорт через болі в тілі, сильний біль у легенях та грудній клітині триває ще довше, різкі підйоми температури та мігрені, що мене виснажують. Мені зробили низку аналізів: крові, сечі та рентген грудей. У мене низкий рівень білих кров'яних тілець та лимфоцитів, а С-реактивний білок, тобто показник запалення в організмі вищий за норму, все це вказує на те, що вірус COVID досі діє на організм", - написала дівчина.

Зі слів Жасмін, наразі її відпустили з лікарні додому, але її тіло продовжує боротися з вірусом.

"Мене посадили на антибіотики через можливу пневмонію, пов'язану з COVID, яку виявили на ранній стадії, та невеликий вузлик, який побачили в моїй правій легені, який теж може бути наслідком COVID", - розказала вона.

Грімальді вже виписалася з лікарні

Грімальді продовжить спостерігати за симптомами та проходити регулярні перевірки.

"Лікарі продовжують вчитися та зізнаються, що бачили й інші випадки, схожі на мій", - зазначила Жасмін.

Вона додала, що, як і всі, втомилася жити в страху перед коронавірусом, але просто не має іншого вибору.

Нагадаємо, крім Жасмін, у князя є ще старший позашлюбний син. Їх обох Альбер офіційно визнав, але права на трон вони не матимуть. Він перейде до законних нащадків князя: Жака, а потім Габріели.

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