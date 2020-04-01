Князь Монако одужав від коронавірусу та розказав, як почувається
Період самоізоляції князя Монако Альбера ІІ добіг кінця, адже 62-річний правитель подолав коронавірус.
Про це пише People з посиланням на самого князя.
Альбер повідомив, що почувається добре, лише має невеликий кашель.
"Вранці в понеділок лікарі сказали, що все чисто, але порадили поки не бачитися з родиною, почекати ще добу", - зауважив князь.
Вже у вівторок Альбер планував поїхати до заміського курорту, де під час його ізоляції перебували дружина Шарлін з 5-річними близнюками - принцом Жаком і принцесою Габріелою.
"Будинок там досить великий, тож я можу ізолюватися", - додав Альбер.
Про те, що князь Монако захворів на коронавірус, стало відомо 19-го березня. За десять днів до того він був на одному заході з британським принцом Чарльзом, який врешті теж захворів.
Фото з Facebook князівства Монако