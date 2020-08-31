Зарано зраділа "одужанню": Падалко пожалілася на свій стан через коронавірус

Телеведуча Марічка Падалко, яка захворіла на коронавірус разом з сином і дочкою, зарано зраділа своєму так званому одужанню.

І хоча тест на COVID-19 уже негативний, почувається вона ще не найкраще.

Про перебіг хвороби, симптоми та рекомендації Падалко написала у своєму Facebook.

"Я вважала, що якщо респіраторні прояви відступили - то це вже початок кінця. Але потім почалася інтоксикація - кількаденна постійна нудота, головний біль (ні, не біль, це винос мозку) і як наслідок зневоднення організму. Це зовсім не схоже на "харчове отруєння", але це один в один як "вагітний токсикоз", хто стикався, чи "морська хвороба"", - ділиться Марічка.

Чоловік Марічки, Єгор Соболєв, не заразився коронавірусом від неї

"Чому я про це так докладно пишу? Тому що ці симптоми під час хвороби треба якомога раніше розпізнати і почати діяти - одразу подзвонити лікарю. Він, напевно, може порадити щось від нудоти, щоб ви хоча б могли пити воду, і вона не поверталася назад, і щось проти зневоднення. Бо я довела себе до такого стану, що вийти з нього допомогла лише крапельниця", - зауважида телеведуча.