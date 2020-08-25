Падалко розказала, як із двома дітьми перехворіла на коронавірус

Вівторок, 25 серпня 2020, 13:09

Телеведуча Марічка Падалко зізналася, що разом з сином і дочкою перехворіла на коронавірус.

Це сталося в кінці липня, і наразі старший син уже здоровий, а вона з донькою потрохи одужають.

У своєму Facebook Марічка дуже докладно розказала про всі етапи хвороби та розвінчала кілька міфів про неї на власному прикладі і прикладі своїх дітей.

Я і двоє моїх дітей захворіли на коронавірус. Син вже здоровий і активний. Ми зі старшою донькою потроху одужуємо....

Posted by Марічка Падалко on Tuesday, August 25, 2020

Нагадаємо, також нещодавно на коронавірус захворіли Юлія Тимошенко і Оля Фреймут

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