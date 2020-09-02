Дружина молодшого сина депутата Нестора Шуфрича та сестра співачки Луни, Аліна активно веде Instagram, у якому не показує свого чоловіка, зате постить багато себе.

23-річна дівчина відома не лише шлюбом із Шуфричем-молодшим, але й власним брендом одягу.

Аліну складно назвати відомою світською тусовщицею, але в мережі вона доволі розкута і любить показувати своє красиве життя.

Нещодавно невістка депутата посвітила грудьми крізь світлу майку на тлі Дніпра. А днями в Аліни була фотосесія, для якої вона позувала з відкритим ротом.

Три роки тому Аліна народила Нестору Шуфричу-молодшому сина Михайла

"Здається, час закрити ротик", - написала Аліна

З почуттям гумору в Аліни, схоже, все добре

Хоч би одне фото зі свекром запостила!

Нагадаємо, два роки тому Нестора Шуфрича народилася донька Катя від третьої дружини.