Ексневістка Шуфрича посвітила грудьми крізь майку та попозувала з роззявленим ротом
2 вересня 2020, 11:06
Ексдружина молодшого сина депутата Нестора Шуфрича та сестра співачки Луни, Аліна активно веде Instagram, у якому постить багато себе.
23-річна дівчина відома не лише шлюбом із Шуфричем-молодшим, але й власним брендом одягу.
Аліну складно назвати відомою світською тусовщицею, але в мережі вона доволі розкута і любить показувати своє красиве життя.
Нещодавно невістка депутата посвітила грудьми крізь світлу майку на тлі Дніпра. А днями в Аліни була фотосесія, для якої вона позувала з відкритим ротом.
Нагадаємо, два роки тому у Нестора Шуфрича народилася донька Катя від третьої дружини.
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