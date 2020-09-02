Невістка Шуфрича посвітила грудьми ми крізь майку та попозувала з роззявленим ротом

Середа, 2 вересня 2020, 11:06

Дружина молодшого сина депутата Нестора Шуфрича та сестра співачки Луни, Аліна активно веде Instagram, у якому не показує свого чоловіка, зате постить багато себе.

23-річна дівчина відома не лише шлюбом із Шуфричем-молодшим, але й власним брендом одягу.

Аліну складно назвати відомою світською тусовщицею, але в мережі вона доволі розкута і любить показувати своє красиве життя.

Нещодавно невістка депутата посвітила грудьми крізь світлу майку на тлі Дніпра. А днями в Аліни була фотосесія, для якої вона позувала з відкритим ротом.

 
Три роки тому Аліна народила Нестору Шуфричу-молодшому сина Михайла
 
 
"Здається, час закрити ротик", - написала Аліна
 
 
Дівчина дуже схожа на свою старшу сестру Крістіну, більше відому як Луна
 
З почуттям гумору в Аліни, схоже, все добре
 
Хоч би одне фото зі свекром запостила!

Нагадаємо, два роки тому Нестора Шуфрича народилася донька Катя від третьої дружини.

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