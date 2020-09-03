До та після: Дімопулос у спідньому показала, як схудла на 14 кіло

Санта Дімопулос, яка зараз бере участь у "Танцях з зірками", похвалилася результатами свого схуднення за 7 місяців.

Завдяки правильному харчуванню, 5-разовим тренуванням на тиждень і всіляким процедурам для тіла артистка скинула 14 кілограмів, які набрала під час другої вагітності.

У своєму Instagram Дімопулос показалася до та після схуднення.

Так Санта виглядала у першому ефірі "Танців"

Нагадаємо, раніше Дімопулос розказувала, що набрала 24 кілограми під час вагітності.