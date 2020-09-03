До та після: Дімопулос у спідньому показала, як схудла на 14 кіло
Санта Дімопулос, яка зараз бере участь у "Танцях з зірками", похвалилася результатами свого схуднення за 7 місяців.
Завдяки правильному харчуванню, 5-разовим тренуванням на тиждень і всіляким процедурам для тіла артистка скинула 14 кілограмів, які набрала під час другої вагітності.
У своєму Instagram Дімопулос показалася до та після схуднення.
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Не думала, что когда-нибудь выставлю это 🙈😂 ДО около 73 кг / ПОСЛЕ 59 кг 🙂 На фото разница в 7 месяцев) Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно🚀 Расскажите о своих секретах вхождения в форму ❤️ #нетничегоневозможного
Нагадаємо, раніше Дімопулос розказувала, що набрала 24 кілограми під час вагітності.