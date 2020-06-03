Дімопулос розказала російському глянцю про спорт після пологів та свої досі зайві кіло

Колишня співачка Санта Дімопулос, яка в вересні 2019-го народила донечку Софію, не приховує, що відновлювати фізичну форму після других пологів було складніше, ніж після перших.

Скільки кілограмів їй лишилося скинути, і чому внутрішня гармонія для жінки важливіша, ніж цифра на вагах, вона розповіла російському журналові Grazia.

"Я набрала 24 килограми, і досі 5 зайвих є, але це справа часу та дисципліни. Скоро підуть і вони", - запевнила Санта.

Зі слів молодиці, головна запорука успіху - це правильне харчування та підходящі фізичні навантаження, і нічого нового поки, на жаль, не винайдено. Також вона радить матусям ручний та апаратний масаж, обгортування з вородостей і дихальні вправи.

"Народити в 21 рік та в 32 роки - відчутна різниця. Чим старше, тим складніше приходити в форму. Але нема нічого неможливого", - наголосила Дімопулос.

"Я відчула, що готова до спорту через 2,5 місяця (після пологів). Починала потроху - старалася багато ходити, робити дихальні вправи. Трохи згодом додала легкі функціональні тренування і далі вже кардіо - це найкращий вид навантажень для мене, коли треба скинути вагу. Я проти жорстких навантажень, все має бути комфортно", - поділилася вона.

Так Санта виглядала вже через 4 місяці після других пологів

На думку Дімопулос, жінці, яка народила, прийняти власне змінене тіло заважає відсутність внутрішньої гармонії.

"Після перших пологів я була в паніці, нелюбов до себе призводила до знущань над своїм тілом. Так, я за 4 місяці виснажливих тренувань та наджорсткої дієти схудла і виглядала краще, ніж до вагітності. Чи стала я від цього щасливішою? Ні", - зізналася вона.

"Я бажаю всім жінкам жити через любов та турботу до себе. Не потрібно зациклюватися на своїй зовнішності, це дорога в нікуди. Все має бути в гармонії та балансі. Неможливо мати ідеальне тіло ціною свого здоров'я та надірваної психіки", - порадила Санта.

Як відомо, Софію кралечка народила від свого нинішнього чоловіка, бізнесмена Ігоря Кучеренка. А ще в Дімопулос є старший син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.

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