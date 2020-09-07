"Безмежне щастя": Бабкін порадів негативному тесту на COVID-19

Музикант Сергій Бабкін поділився радісною новиною – він одужав від коронавірусу, на який захворів разом із дружиною Сніжаною два тижні тому.

Про це артист повідомив у своєму Instagram.

"Воістину щасливий день! Виходжу із затемнення, відкриваючись всім тілом Сонцю! Отримано негативний тест на COVID-19! Безмежне щастя!" - написав Сергій і подякував своєму сімейному лікарю.

А дружина Бабкіна, Сніжана вже два дні тому знала, що одужала, бо зробила тест раніше.

Нагадаємо, нещодавно своїм досвідом лікування від коронавірусу ділилася телеведуча Марічка Падалко.