"Безмежне щастя": Бабкін порадів негативному тесту на COVID-19
Музикант Сергій Бабкін поділився радісною новиною – він одужав від коронавірусу, на який захворів разом із дружиною Сніжаною два тижні тому.
Про це артист повідомив у своєму Instagram.
"Воістину щасливий день! Виходжу із затемнення, відкриваючись всім тілом Сонцю! Отримано негативний тест на COVID-19! Безмежне щастя!" - написав Сергій і подякував своєму сімейному лікарю.
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По истине Счастливый день!☀️ Выхожу из Затмения, открываясь всем телом Солнцу!!🌖 Получен Отрицательный тест на COVID-19 ‼️ Безграничное счастье! Спасибо огромное нашему семейному Доктору- Педиату @doctor.penkov , который помог нам преодолеть вирус! Врач от Бога! Лучший Педиатр нашей страны, супер-профессионал🙏🏻 Люблю Вас, Пеньков А.Ю. Спасибо за молниеносное включение и быстрое решение проблемы! Дорогие мои, будьте Здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Статистика растёт, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу Вас- Будьте Внимательны к себе и к окружающим!!!🙏🏻
А дружина Бабкіна, Сніжана вже два дні тому знала, що одужала, бо зробила тест раніше.
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Прощай Корона Queen 🦠👸🏻🦠 Это опыт пройден✔️ Возвращаюсь к Sнежной, насыщенной, активной жизни! ❄️ Спасибо всем за поддержку и миллион тёплых пожеланий🙏🏻 Будьте Здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Спасибо нашему врачу @doctor.penkov за то, что 24/7 был с нами и держал наше состояние под контролем🙏🏻 Тест Серёжи @babkin_official сдадим через пару дней. Он в этом вопросе младше меня на 3 дня🤪 p.s. Смотрите в сториз результат ДО и ПОСЛЕ👆🏻 И для настроения КЛИП «БОМБА- РАКЕТА» @babkin_official 💣🚀 #снежанабабкина #covid_19 #nocovid19
Нагадаємо, нещодавно своїм досвідом лікування від коронавірусу ділилася телеведуча Марічка Падалко.