Зірка "Кріпосної" Слава Красовська вийшла заміж у кросівках та вінку. ФОТО
П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:26
Актриса Слава Красовська, відома роллю Галі у серіалі "Кріпосна", вийшла заміж.
Весілля відбулося кілька днів тому у Малому театрі, де працює актриса.
Світлинами 30-річна Красовська поділася у своєму Instagram.
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Тепер фраза «мій чоловік» є антонімом не лише до слова «жінка», а й до слова «дружина». 8 років щастя в один день перевернулися, перетворившись на знак безкінечності♾ Ми почали новий відлік найяскравішим і найнезабутнішим днем нашого життя. Все ще попереду, люблю безмежно❤️
Фото з Instagram
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