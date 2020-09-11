Зірка "Кріпосної" Слава Красовська вийшла заміж у кросівках та вінку. ФОТО

Актриса Слава Красовська, відома роллю Галі у серіалі "Кріпосна", вийшла заміж.

Весілля відбулося кілька днів тому у Малому театрі, де працює актриса.

Світлинами 30-річна Красовська поділася у своєму Instagram.

Наречена та майже всі її подружки були у кросівках

Вінок замість вельона, масивні намиста та яскравий букет були головними прикрасами Слави

Молодята уже 8 років разом

"За нашу ідеальну церемонію в першу чергу хочу подякувати адміністрації рідного Малого театру. С аме тут вдалося створити абсолютно домашню атмосферу в самому серці столиці", - написала Красовська

Фото з Instagram