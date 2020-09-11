"Не оминув і нас": Камалія підхопила коронавірус

Співачка Камалія повідомила невтішну новину: вони всією родиною захворіли на коронавірус.

"Ось і наш дім не минув COVID-19", - написала Камалія.

"Скажу відверто: раніше я ставилася до ситуації навколо вірусу досить скептично, але дотримувалася всіх норм карантину. Спочатку з'явилося багато випадків серед друзів моїх друзів, трохи пізніше - стали хворіти вже друзі, тепер - і наша сім'я", - зізналася мадам Захур.

Камалія повідомила, що COVID підхопили усі члени сім'ї

"Хочу донести до всіх, що не можна ставитися до цього безтурботно! Ця зараза небезпечна тим, що багато людей приймають її спочатку за звичайну застуду, ГРВІ, отруєння - і не вживають жодних дій, продовжуючи заражати інших. Коли ж хвороба набирає обертів, стає дуже пізно, і тоді люди опиняються в реанімаціях з серйозними ускладненнями", - наголосила Камалія.

Нагадаємо, кілька днів тому доньками Камалії і Захура виповнилося 7 років.