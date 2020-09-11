"Не оминув і нас": Камалія підхопила коронавірус
Співачка Камалія повідомила невтішну новину: вони всією родиною захворіли на коронавірус.
"Ось і наш дім не минув COVID-19", - написала Камалія.
"Скажу відверто: раніше я ставилася до ситуації навколо вірусу досить скептично, але дотримувалася всіх норм карантину. Спочатку з'явилося багато випадків серед друзів моїх друзів, трохи пізніше - стали хворіти вже друзі, тепер - і наша сім'я", - зізналася мадам Захур.
"Хочу донести до всіх, що не можна ставитися до цього безтурботно! Ця зараза небезпечна тим, що багато людей приймають її спочатку за звичайну застуду, ГРВІ, отруєння - і не вживають жодних дій, продовжуючи заражати інших. Коли ж хвороба набирає обертів, стає дуже пізно, і тоді люди опиняються в реанімаціях з серйозними ускладненнями", - наголосила Камалія.
Нагадаємо, кілька днів тому доньками Камалії і Захура виповнилося 7 років.