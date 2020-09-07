"Happy birthday" у маминому виконанні та омріяні подарунки: як відсвяткували 7-річчя доньки Камалії

Донькам співачки Камалії та бізнесмена Мохаммада Захура, Арабеллі та Мірабеллі виповнилося сім років. Артистка присвятила своїм принцесам зворушливий допис у Instagram.

"Сім років тому в цей день сталося диво, з'явилися на світ мої найрідніші людинки на світі. Будьте здорові, щасливі, нехай доля до вас буде прихильною! Люблю вас як до місяця й назад", - написала Камалія.

А ще зірка показала зворушливий момент, як дівчатка раділи подарункам. Арабелла з Мірабеллою отримали телефони та смарт-годинники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 6 Вер 2020 р. о 7:11 PDT

Нагадаємо, шлях Камалії до материнства був дуже непростим. Доньки зірки з'явилися на світ завдяки заплідненню в пробірці, але до того подружжя пережило кілька болісних втрат.

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