"Happy birthday" у маминому виконанні та омріяні подарунки: як відсвяткували 7-річчя доньки Камалії
Донькам співачки Камалії та бізнесмена Мохаммада Захура, Арабеллі та Мірабеллі виповнилося сім років. Артистка присвятила своїм принцесам зворушливий допис у Instagram.
"Сім років тому в цей день сталося диво, з'явилися на світ мої найрідніші людинки на світі. Будьте здорові, щасливі, нехай доля до вас буде прихильною! Люблю вас як до місяця й назад", - написала Камалія.
А ще зірка показала зворушливий момент, як дівчатка раділи подарункам. Арабелла з Мірабеллою отримали телефони та смарт-годинники.
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Нагадаємо, шлях Камалії до материнства був дуже непростим. Доньки зірки з'явилися на світ завдяки заплідненню в пробірці, але до того подружжя пережило кілька болісних втрат.
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