Астрологиня, танцівниця, мама Рембо: Жаклін Сталлоне померла на 99-му році життя

Жаклін "Джекі" Сталлоне, мама актора Сильвестра Сталлоне пішла з життя в віці 98 років. Смерть настала уві сні, як жінка завжди того хотіла.

Сумну новину у Facebook повідомив молодший син Джекі, актор та співак Френк Сталлоне.

Жаклін Сталлоне померла на 99-му році життя фото з instagram джекі сталлоне

"...Вона була видатною жінкою, щодня тренувалася, буда сповнена енергії та безстрашшя. Вона померла уві сні, як і хотіла. Їй важко було не симпатизувати, вона була дуже ексцентричною та яскравою людиною... Вона пережила сухий закон, (Велику) депресію та Другу світову війну. Я міг годинами розмовляти з нею про 20-ті, 30-ті та 40-ві роки. Це був урок історії. Її розум лишався гострим мов бритва аж до самого дня її смерті...", - поділився брат актора.

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Джекі любила називати себе "мама Рембо"

Як пише Variety, Жаклін, чиї дідусь та бабуся колись жили в Одесі, народилася в Вашингтоні в 1921-му році. В юності вона була танцівницею, виступала на трапеції, а ще працювала перукарем, згодом же прославилася як астрологиня. Як стверджувала сама Джекі, її поради питали "королі, прем'єр-міністри, політики, кінозірки, гравці, генерали, гангстери, копи та священики".

Сталлоне написала книгу-бестселер, з'являлася в багатьох популярних телешоу. У 98 жінка брала уроки чечітки та вчилася грати на акордеоні. А ще вела Instagram, у якому часто постила архівні фото свого Сильвестра, яким дуже пишалася.