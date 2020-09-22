Знову наречена: 38-річна Водянова вийшла заміж за батька своїх молодших дітей. ФОТО. ВІДЕО
Російська супермодель Наталія Водянова офіційно стала дружиною мільярдера Антуана Арно. Молодята разом уже близько 9 років та мають двох спільних дітей.
Фото й відео, зняті після реєстрації шлюбу в мерії, 38-річна Наталя поділилася в Instagram.
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Нагадаємо, 43-річний Арно мріяв про пишне та урочисте весілля, і щоби наречена неодмінно була в білій сукні. Ймовірно, таке свято пара влаштує вже з нагоди вінчання.
Як відомо, для Водянової це другий шлюб. Вона була заміжня за британським аристократом Джастіном Портманом, від якого народила трьох дітей: Лукаса, Неву та Віктора. Арно красуня подарувала ще двох синів: Максима та Романа.
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