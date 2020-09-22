Знову наречена: 38-річна Водянова вийшла заміж за батька своїх молодших дітей. ФОТО. ВІДЕО

Російська супермодель Наталія Водянова офіційно стала дружиною мільярдера Антуана Арно. Молодята разом уже близько 9 років та мають двох спільних дітей.

Фото й відео, зняті після реєстрації шлюбу в мерії, 38-річна Наталя поділилася в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Natalia Vodianova (@natasupernova) 21 Вер 2020 р. о 8:15 PDT

Нагадаємо, 43-річний Арно мріяв про пишне та урочисте весілля, і щоби наречена неодмінно була в білій сукні. Ймовірно, таке свято пара влаштує вже з нагоди вінчання.

Антуан у Instagram називає Наталю "своїм янголом", а вона його - "локомотивом" фото з Instagram арно

Як відомо, для Водянової це другий шлюб. Вона була заміжня за британським аристократом Джастіном Портманом, від якого народила трьох дітей: Лукаса, Неву та Віктора. Арно красуня подарувала ще двох синів: Максима та Романа.

Пара разом уже близько 9 років, має двох спільних дітей

Водянова - мати чотирьох синів та доньки

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