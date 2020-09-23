"Економна" Нікітюк розказала, на що витрачає найбільше грошей

Телеведуча Леся Нікітюк називає себе економною, хоча її мама так не вважає.

Зірка "Нового каналу" може собі дозволити дорогі речі і упевнена, що краще купити одну хорошу, ніж багато дешевих.

"Мама каже, що я марнотратка. Хоча я вважаю себе економною людиною. Можу дозволити собі витрачати гроші на дорогі речі і люблю це робити. Як на мене, краще, щоб у гардеробі була одна, але дорога футболка. Вона і пасує до всього, і носиться довше", - поділилася Нікітюк.

Економна марнотратка Леся любить купувати хороші речі

У Лесі шанобливе ставлення до грошей ще відтоді, як вона отримувала перші "заробітки" під час колядок. А ще вона зберігає купюри і монети, які нагадують про якісь події в житті.

Найбільше Нікітюк витрачає на білизну і туфлі.

"За останні готова віддати близько тисячі доларів за пару. Ношу взуття зазвичай довго – до двох років, а то й більше", - запевняє Леся.

Нещодавно Нікітюк заявила, що у чоловіків завжди мають бути гроші в кишенях.