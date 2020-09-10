Леся Нікітюк: У чоловіка завжди мають бути гроші в кишені

Телеведуча Леся Нікітюк нізащо не зустрічалася би зі "жлобом" або невіруючим чоловіком. А ось щодо матеріального становища потенційних кавалерів зірка не така прискіплива.

"У чоловіка завжди мають бути гроші в кишені. Але йому не обов'язково заробляти більше. І мудра жінка ніколи не дорікне за це. А, навпаки, робитиме все, щоб її чоловік став успішнішим", - пояснила свою позицію Леся.

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"Можливо, це хитрість, але я готова сказати, що моя футболка коштує не 200 доларів, а 50. Тільки щоб не зачіпати чоловіче его. До речі, я категорично проти, щоб усю свою зарплату чоловік віддавав жінці. Навіть моя мама ніколи не відбирала татові дві тисячі. Брала тільки 1850, а 150 гривень залишала йому (сміється). Жартую, звісно", - поділилася вона.

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Як зізналася Нікітюк, колись у неї були стосунки з чоловіком, який узагалі не заробляв.

"Але грошей у мене ніколи не просив. Все наше проведення часу обмежувалося оселею – переглядом кіно вдома, вечерею вдома. Але ти приймаєш ці рамки, тому що хочеш бути з людиною, - додала вона.

Нагадаємо, колись Леся мріяла стати дівчиною Володимира Кличка.

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