Гаряча українка, яка вміє грати на бандурі, знялася для в'єтнамського Harper's Bazaar
Середа, 23 вересня 2020, 16:00
Модель Людмила Ткаченко прикрасила собою цифрову обкладинку журналу Harper's Bazaar Vietnam.
Білявка, яка виросла на Львівщині, повідала глянцю, що вміє грати на бандурі й виконувати народні танці.
Зі слів Ткаченко, в модельний бізнес вона прийшла в 16 років. Менеджер агенції помітив дівчину, коли вона купляла продукти, і наступного дня вона з батьками вже підписувала контракт.
Зараз Людмила живе в Америці, вчиться в акторській школі та сподівається підкорити Голлівуд.
А ще модель, звісно ж, веде Instagram, у якому є чимало фото, набагато відвертіших за ті, якими милуються в'єтнамські читачі.
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