Гаряча українка, яка вміє грати на бандурі, знялася для в'єтнамського Harper's Bazaar

Модель Людмила Ткаченко прикрасила собою цифрову обкладинку журналу Harper's Bazaar Vietnam.

Білявка, яка виросла на Львівщині, повідала глянцю, що вміє грати на бандурі й виконувати народні танці.

Українська красуня Людмила з'явилася на обкладинці в'єтнамського глянцю фото з instagram harper's bazaar vietnam

Зі слів Ткаченко, в модельний бізнес вона прийшла в 16 років. Менеджер агенції помітив дівчину, коли вона купляла продукти, і наступного дня вона з батьками вже підписувала контракт.

Зараз Людмила живе в Америці, вчиться в акторській школі та сподівається підкорити Голлівуд.

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А ще модель, звісно ж, веде Instagram, у якому є чимало фото, набагато відвертіших за ті, якими милуються в'єтнамські читачі.

фото з instagram ткаченко