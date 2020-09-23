Гаряча українка, яка вміє грати на бандурі, знялася для в'єтнамського Harper's Bazaar

Середа, 23 вересня 2020, 16:00

Модель Людмила Ткаченко прикрасила собою цифрову обкладинку журналу Harper's Bazaar Vietnam.

Білявка, яка виросла на Львівщині, повідала глянцю, що вміє грати на бандурі й виконувати народні танці.

 
Українська красуня Людмила з'явилася на обкладинці в'єтнамського глянцю
фото з instagram harper's bazaar vietnam

Зі слів Ткаченко, в модельний бізнес вона прийшла в 16 років. Менеджер агенції помітив дівчину, коли вона купляла продукти, і наступного дня вона з батьками вже підписувала контракт. 

Зараз Людмила живе в Америці, вчиться в акторській школі та сподівається підкорити Голлівуд. 

 
Модель народилася на Львівщині, а зараз мешкає в США
 
 
 
Люда мріє про кар'єру актриси
 

А ще модель, звісно ж, веде Instagram, у якому є чимало фото, набагато відвертіших за ті, якими милуються в'єтнамські читачі.

 
фото з instagram ткаченко 
 
 
 
 
"Хочеш, зіграю тобі на бандурі?", - неначе питає красуня
 
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