38-річна наркологиня-дизайнерка виборола корону Mrs. Ukraine International

У Києві відбувся щорічний конкурс Mrs. Ukraine International, де обирали, відповідно, найвидатнішу серед вродливих та успішних заміжніх пані.

Корона дісталася 38-річній Вікторії Файнблат, яка в наступному році представить Україну на конкурсі в США.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Місіс Україна (Миссис Украина) (@mrs.ukraine.international) 24 Вер 2020 р. о 3:35 PDT

"Я лікар, я дизайнер, я архітектор, я блогер, я мама", - перелічила свої досягнення переможниця в коментарі "ТСН", вточнивши, що є психіатром-наркологом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Місіс Україна (Миссис Украина) (@mrs.ukraine.international) 5 Кві 2020 р. о 2:01 PDT

У Вікторії є син та донька, а ще Instagram із понад 600 тисячами підписників. Файнблат - донька Леоніда Файнблата, відомого бізнесмена, котрий займається медичним обладнанням. Він приходив уболівати за доцю на конкурс.

Вікторія святкує перемогу з донечкою

І з коханим

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 18 Чер 2020 р. о 4:31 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 14 Кві 2020 р. о 3:40 PDT

До слова, серед кралечок, із якими змагалася за корону Вікторія, була Наталія Тимченко, дружина колишнього голови держагентства земельних ресурсів. Як відомо, цей політик полюбляє ділитися в мережі еротичними фото з коханою.

Нагадаємо, торік корона "місіс" дісталася невістці Михайла Поплавського.

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