38-річна наркологиня-дизайнерка виборола корону Mrs. Ukraine International
У Києві відбувся щорічний конкурс Mrs. Ukraine International, де обирали, відповідно, найвидатнішу серед вродливих та успішних заміжніх пані.
Корона дісталася 38-річній Вікторії Файнблат, яка в наступному році представить Україну на конкурсі в США.
Переглянути цей допис в Instagram
"Я лікар, я дизайнер, я архітектор, я блогер, я мама", - перелічила свої досягнення переможниця в коментарі "ТСН", вточнивши, що є психіатром-наркологом.
Переглянути цей допис в Instagram
У Вікторії є син та донька, а ще Instagram із понад 600 тисячами підписників. Файнблат - донька Леоніда Файнблата, відомого бізнесмена, котрий займається медичним обладнанням. Він приходив уболівати за доцю на конкурс.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
До слова, серед кралечок, із якими змагалася за корону Вікторія, була Наталія Тимченко, дружина колишнього голови держагентства земельних ресурсів. Як відомо, цей політик полюбляє ділитися в мережі еротичними фото з коханою.
Нагадаємо, торік корона "місіс" дісталася невістці Михайла Поплавського.
Відео "ТСН"