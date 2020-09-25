Онука Єлизавети ІІ Євгенія чекає на первістка

Одна з онук британської королеви Єлизавети ІІ, дочка принца Ендрю принцеса Євгенія стане мамою вперше.

Вони з бізнесменом Джеком Бруксбенком очікують на дитину.

Гарну новину повідомив офіційний Instagram королівської родини та сама майбутня матуся на своїй сторінці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Jack and I are so excited for early 2021....👶🏻 Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 25 Сен 2020 в 1:18 PDT

"Її Королівська Високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбенк із великим задоволенням повідомляють, що очікують дитину на початку 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, для свого весілля у жовтні 2018-го Євгенія спеціально обрала фасон сукні, який не приховував шрами від операції на хребті, котру вона перенесла в 12-річному віці через сколіоз. А на своє весілля вона запросила хірурга, який тоді змінив її життя.

Фото з Instagram