Онука Єлизавети ІІ Євгенія чекає на первістка
Одна з онук британської королеви Єлизавети ІІ, дочка принца Ендрю принцеса Євгенія стане мамою вперше.
Вони з бізнесменом Джеком Бруксбенком очікують на дитину.
Гарну новину повідомив офіційний Instagram королівської родини та сама майбутня матуся на своїй сторінці.
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"Її Королівська Високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбенк із великим задоволенням повідомляють, що очікують дитину на початку 2021 року", - йдеться у повідомленні.
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👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021. . The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. . 📸 The couple on their wedding day in October 2018.
Нагадаємо, для свого весілля у жовтні 2018-го Євгенія спеціально обрала фасон сукні, який не приховував шрами від операції на хребті, котру вона перенесла в 12-річному віці через сколіоз. А на своє весілля вона запросила хірурга, який тоді змінив її життя.
Фото з Instagram