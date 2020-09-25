Цибульська похвалилася новою зачіскою: Кайфую

Телеведуча і співачка Оля Цибульська не прислухалася до думки своїх прихильників і відрізала волосся.

У своєму Instagram вона похвалилася новою зачіскою та заявила, що кайфує від неї.

"Киці, ви вчора проголосували проти короткої стрижки. А я зробила. Коли так сильно хочеться - страшно собі відмовляти. Кайфую від результату", - зазначила Оля.

"З каре було краще", - коментують підписники Олі

"Оля, ти стала схожою на хлопця-підлітка", - пишуть зірці, але вона не звертає уваги і кайфує від себе оновленої

Нагадаємо, цього року Цибульська не лише змінила зачіску, а й розмір одягу з L на S.