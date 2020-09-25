Цибульська похвалилася новою зачіскою: Кайфую
П'ятниця, 25 вересня 2020, 14:13
Телеведуча і співачка Оля Цибульська не прислухалася до думки своїх прихильників і відрізала волосся.
У своєму Instagram вона похвалилася новою зачіскою та заявила, що кайфує від неї.
"Киці, ви вчора проголосували проти короткої стрижки. А я зробила. Коли так сильно хочеться - страшно собі відмовляти. Кайфую від результату", - зазначила Оля.
Нагадаємо, цього року Цибульська не лише змінила зачіску, а й розмір одягу з L на S.
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