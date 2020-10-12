Міка Ньютон про життя після перемоги над раком: Дуже чітко зрозуміла, що треба любити своє тіло

Співачка Міка Ньютон, котра подолала рак яєчника, розповіла про те, як змінила хвороба її життя і ставлення до власного тіла. 34-річна зірка, яка нині перебуває в ремісії, оголосила, що створює фонд, котрий допомагатиме онкохворим людям в Україні.

Про свої плани вона артистка, яку насправді звати Оксана Грицай, розказала журналові L'Officiel Ukraine. Вона анонсувала це інтерв'ю у своєму Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mika Newton (@mikanewton) 10 Жов 2020 р. о 10:32 PDT

Зі слів Міки, кісту яєчника в неї виявили ще в Україні. Але вона злякалася запропонованої операції та домовилася з лікарем про те, щоби спробувати зменшити її медикаментозно. Та після повернення до Америки співачці стало гірше. Операцію таки зробили, а кіста виявилася злоякісною пухлиною.

"Шок. Я не одразу повірила. Добре поплакала. Але... я така людина - "вирішувач" по життю. Тому взяла себе в руки та пішла шукати найкращого онколога. Мені довелся пройти ще дві операції, було багато тяжких моментів", - пригадала співачка.

Щоби підбадьорювати себе, Міка багато молилася та медитувала, а ще дивилася смішні шоу, улюблені комедії та старалася оточувати себе позитивом.

Страшний діагноз Ньютон поставили, коли їй було 33

Із того страшного досвіду Ньютон винесла для себе важливі уроки.

"Дуже чітко зрозуміла, що треба любити своє тіло. Одразу звертаю увагу на зміни в організмі. Якщо якісь незвичні симптоми тримаються більше двох тижнів - звертаюся до лікаря і не чекаю більше", - поділилася вона.

"Я стала правильно харчуватися: тепер у мене в раціоні багато овочів, зелені. Намагаюся щодня проходити десять тисяч кроків, незважаючи на карантин - ходжу своїм районом із чоловіком та нашим лабрадором Моцартом. Займаюся вдома пілатесом щодня", - додала артистка.

Тепер Міка відкрито говорить про свою хворобу та хоче, щоби її приклад надихав інших

Як підкреслила Ньютон, якщо хоча би десятеро жінок, прочитавши її історію, замисляться про своє здоров'я та пройдуть перевірку, для неї це буде особистою перемогою. Зірка дивиться вперед із оптимізмом та будує плани.

"Зараз я в ремісії. Але кожні три місяці відвідую онкоцентр для планової перевірки. Сподіваюся, в найближчому майбутньому зможу стати мамою, записати альбом та знятися в класній комедії. А ще хочу допомогти якомога більшій кількості людей із таким непростим діагнозом", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Міка розказала про симптом, який змусив її вчасно звернутися до лікаря.

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