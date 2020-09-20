34-річна Міка Ньютон розповіла, що поборола рак: Закликаю всіх жінок завжди перевірятися

Співачка Міка Ньютон, чиє справжнє ім'я Оксана Грицай, приїхала із Америки до України, щоби побачити рідних, а ще щоби оголосити дуже важливу новину: вона поборола рак яєчника.

34-річна Міка вирішила говорити про це публічно, щоби застерегти про небезпеку інших жінок. Про свою хворобу вона розказала Каті Осадчій та "Світському життю".

Міка Ньютон поборола онкологічну хворобу фото з instagram міки ньютон

"Останній рік був дуже серйозний, емоційний. Моя мама дуже не хотіла, щоб я говорила про це, казала: "Ні, ти маєш бути здорова!". Я приїхала до України показатися, що я здорова, все у мене нормально. Я закликаю усіх жінок завжди перевірятися", - наголосила Ньютон.

Діагноз артистки перевіряли в чотирьох лабораторіях, і лікарі не вірили своїм очам, адже пацієнтка була надто молода для такого виду онкологічного захворювання.

"Дівчата в 33 роки, мені тоді було 33, не хворіють таким, цей рак більш для доросліших людей", - зазначила вона.

Рак яєчників у зірки виявили торік, але вона наважилася розповісти про це, коли найгірше опинилося вже позаду

Міка розповіла й про перші симптоми захворювання, які стривожили її не одразу.

"Здувався живіт! Здувався, здувався… Я на спорт, я на дієти! У мене тоді все так прекрасно відбувалося, я знімалася в рекламах. Це проблема молодих людей – робота, робота, робота! Тим більше, ми лише одружилися, у нас було весілля, все прекрасно і тут зі мною щось не те. Операція за операцією, то одна, потім друга, потім ще одна", - поділилася співачка.

Ньютон із чоловіком Крісом

Зі слів Міки, щоби бути впевненими, що недугу остаточно подолано, потрібно зачекати п'ять років, із яких найбільш критичні - перші три.

"Але я вважаю, що як себе налаштуєш, так і буде", - підкреслила зірка, яка мріє стати мамою.

Нагадаємо, Міка Ньютон заміжня за власником акторського агентства Крісом Сааведрою.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Сукня принцеси та 7-поверховий торт: Міка Ньютон відгуляла весілля в Америці

Іменинниця Мазур після перемоги над хворобою вразила новим образом у глянці