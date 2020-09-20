34-річна Міка Ньютон розповіла, що поборола рак: Закликаю всіх жінок завжди перевірятися
Співачка Міка Ньютон, чиє справжнє ім'я Оксана Грицай, приїхала із Америки до України, щоби побачити рідних, а ще щоби оголосити дуже важливу новину: вона поборола рак яєчника.
34-річна Міка вирішила говорити про це публічно, щоби застерегти про небезпеку інших жінок. Про свою хворобу вона розказала Каті Осадчій та "Світському життю".
"Останній рік був дуже серйозний, емоційний. Моя мама дуже не хотіла, щоб я говорила про це, казала: "Ні, ти маєш бути здорова!". Я приїхала до України показатися, що я здорова, все у мене нормально. Я закликаю усіх жінок завжди перевірятися", - наголосила Ньютон.
Діагноз артистки перевіряли в чотирьох лабораторіях, і лікарі не вірили своїм очам, адже пацієнтка була надто молода для такого виду онкологічного захворювання.
"Дівчата в 33 роки, мені тоді було 33, не хворіють таким, цей рак більш для доросліших людей", - зазначила вона.
Міка розповіла й про перші симптоми захворювання, які стривожили її не одразу.
"Здувався живіт! Здувався, здувався… Я на спорт, я на дієти! У мене тоді все так прекрасно відбувалося, я знімалася в рекламах. Це проблема молодих людей – робота, робота, робота! Тим більше, ми лише одружилися, у нас було весілля, все прекрасно і тут зі мною щось не те. Операція за операцією, то одна, потім друга, потім ще одна", - поділилася співачка.
Зі слів Міки, щоби бути впевненими, що недугу остаточно подолано, потрібно зачекати п'ять років, із яких найбільш критичні - перші три.
"Але я вважаю, що як себе налаштуєш, так і буде", - підкреслила зірка, яка мріє стати мамою.
Нагадаємо, Міка Ньютон заміжня за власником акторського агентства Крісом Сааведрою.
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