"Наш янгол-охоронець": ексдружина блогера Стужука, який помер від COVID-19, присвятила йому емоційний допис

Блогерка Софія Стужук, чий колишній чоловік, теж блогер-мільйонник Дмитро Стужук помер днями від ускладнень, викликаних COVID-19, присвятила покійному батькові своїх дітей великий допис у Instagram.

Вона подякувала Дмитрові за спільні роки та пережитий досвід, назвавши своїм "провідником" та "янголом-охоронцем".

"... Господи, як же мені гірко, що ти не прислухався до мене з приводу здоров'я...", - написала жінка.

Як відомо, в Стужуків є троє спільних дітей, син Девід та дві донечки, Лоліта і Олівія. Про свій розрив пара оголосила в квітні, причому Софія у Instagram зазначила, що втомилася терпіти аб'юз із боку Дмитра. Вочевидь, відтоді вони все ж встигли трохи порозумітися, а незадовго до смерті блогера навіть відпочили разом у Туреччині.

"У Туреччині ми попрощалися. Ми обоє не знали. Але, гадаю, ми відчували обоє... Ми дуже багато говорили... Почули одне одного... Відпустили багато болю...", - поділилася жінка в сторі.

За "ідеальним" життям родини Стужуків спостерігали мільйони фолловерів у Instagram

Нагадаємо, Софія Стужук - досить скандальний Instagram-персонаж. Її неодноразово критикували за пропаганду домашніх пологів та відмови від щеплень.

Що ж стосується пандемії COVID-19, то вони з Дмитром дотримувалися такої позиції, що вірус становить загрозу лише для людей із ослабленим здоров'ям, осіб похилого віку тощо, а зайва паніка навколо нього нагнітається штучно.

Дмитро та Софія були разом шість років

Як пояснила вже після смерті Дмитра Софія, в чоловіка були проблеми з серцево-судинною системою, тому, на її думку, він і потрапив у страшний відсоток летальних випадків.