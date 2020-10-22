"Сама не очікувала, що він такий класний": Юрушева написала Скічку оду кохання

Місяць тому депутат від "Слуги народу" Олександр Скічко та бізнеследі Єлизавета Юрушева відзначили третю річницю свого шлюбу.

Аж раптом днями в Лізи з'явилося натхнення на цілу оду кохання, яку вона присвятила своєму чоловікові.

Її вона написала, звісно ж, в Instagram.

"Любов не потрібно ніде шукати. На щастя чи на жаль, її не можна знайти десь на полиці і забрати додому. Вона сама тебе знайде, підійде і укутає усіма цими мурашками, але тільки за однієї умови - потрібно бути відкритою і вміти вчасно її прийняти. А знайде вона тебе завжди сама, правда", - почала Юрушева.

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"У моєму випадку любов мене сама знайшла. Хоч це була і не любов з першого погляду (так-так, я його сприймала як просто хлопчика-ведучого, а він мене - як дівчинку-мажорку), але в потрібний момент все змінилося. Коли ми познайомилися, я навіть не підозрювала, що в ньому такий потужний чоловічий стрижень", - зізналася вона.

"Це людина - танк, без перебільшень. Я щодня дивуюся його працьовитості і терпінню. Я сама не очікувала, що він такий класний. А взагалі, ми обидва непогані, тому що намагаємося постійно вчитися одне в одного, підтримувати, піклуватися", - зауважила Ліза.

"З ним я переконалася, що відносини - це завжди дві людини, що потрібно все обговорювати і промовляти. Але найголовніше, що з ним я завжди почуваюся справжньою жінкою без ось цього "все сама" тощо. Тому що поруч зі мною чоловік моєї мрії, якого, здається, я шукала все життя. Але однак виявилося, що шукати нікого і не треба було, бо любов не шукають. Вона все робить за тебе сама", - наголосила Юрушева.

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Фото з Instagram