"Карантин пройшов недарма": модель Андрес оголосила про вагітність. ФОТО
Середа, 4 листопада 2020, 09:55
Українська модель Анна Андрес, яка влітку вийшла заміж за французького бізнесмена Давида Барокаса, стане мамою.
26-річна красуня оголосила про вагітність та показала фото себе з животиком.
"У 28 тижнів нарешті відчуваю, що готова поділитися своєю великою радістю… Весняний карантин пройшов недарма. Як зараз пам'ятаю цей день - 27 травня ми дізналися, що наша мрія збулася, і ми чекаємо на найбільший подарунок, який тільки може подарувати Всесвіт", - написала Аня.
Фото з Instagram
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