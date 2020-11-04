"Карантин пройшов недарма": модель Андрес оголосила про вагітність. ФОТО

Українська модель Анна Андрес, яка влітку вийшла заміж за французького бізнесмена Давида Барокаса, стане мамою.

26-річна красуня оголосила про вагітність та показала фото себе з животиком.

"У 28 тижнів нарешті відчуваю, що готова поділитися своєю великою радістю… Весняний карантин пройшов недарма. Як зараз пам'ятаю цей день - 27 травня ми дізналися, що наша мрія збулася, і ми чекаємо на найбільший подарунок, який тільки може подарувати Всесвіт", - написала Аня.

Аня на 7-му місяці вагітності нарешті повідомила радісну новину

Зараз модель відпочиває на острові Сен-Бартелемі

Пара збиралася одружитися у перших числах травня, але через пандемію довелося перенести весілля на липень

Фото з Instagram