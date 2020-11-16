Блогерка Алхімова зізналася, скільки заробляє та скільки разів робила пластику грудей

Блогерка Анна Алхімова, яка 4 роки тому зіграла головну роль у кліпі "НеАнгелів" про Сірожу, заробляє не менше 10-ти тисяч євро на місяць просто на своєму Instagram.

Про це вона зізналася Катерині Осадчій у "Світському житті".

"Популярність мені принесло те, що я дуже скандальна. Я люблю казати правду, і це людям не подобається", - заявила 29-річна Анна, пояснюючи свій успіх.

У Алхім зараз 622 тисячі фолловерів

Реклама:

Алхімова свого часу працювала в суді, мріяла стати співачкою та мала свій салон краси. Але потім все ж таки стала блогеркою.

У своєму блозі Аня постить відверті фото, чесні та сміливі думки. І за це в місяць заробляє мінімум 10 тисяч євро, а буває і 50.

Аня - дівчина без комплексів

Але до того, як почати заробляти стільки, Алхімова була пухкенькою і не виглядала так, як зараз.

Сьогоднішня звонішінсть Ані – це результат тренувань в залі, двох операцій на грудях та однієї на губах.

Так Алхімова виглядала у 16 років, а ще кілька років тому вона була доволі пишна та важила 67 кіло

Блогерка двічі робила пластику грудей. Вперше - після вигодовування сина, а потім вирішила змінити форму

А ще у неї понад 20 малюнків на тілі, які вона пояснює численними моральними травмами.

Зараз Алхімова ретельно працює над собою

Рік тому Алхімова розлучилася з чоловіком, від якого виховує сина. Але досі вільна, бо важко переживає руйнування родини.

Анна все ще страждає через розлучення

Фото з Instagram