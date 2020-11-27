Блохіна пояснила, чому вона - не мажорка, та згадала "крейзі лавсторі" з Бринзаком

Тренерка збірної України з художньої гімнастики Іріша Блохіна розповіла, чому їй та її першому коханню, Олексієві Бринзаку вдалося стати міцною парою лише після того, як вона сходила заміж не за нього.

А ще донька футболіста Олега Блохіна та чемпіонки світу з художньої гімнастики Ірини Дерюгіної пояснила, чому вона - ніяка не мажорка.

"Поясніть, як я можу бути мажоркою, якщо кожен член моєї сім'ї – нереальний трудар? І чому ми мажори? Ніхто з нас грошей не краде", - наголосила Іріша в розмові з "Зірковим шляхом".

Іріша Блохіна з чоловіком

Як раніше вже розказувала Блохіна, перше побачення наосліп із та Бринзаку організували батьки. І молоді люди справді закохалися.

"Це крейзі лавсторі. Вона схожа на посудину, яка була більшою, ніж ми. І спочатку ми не знали, як бути з цим коханням", - зізналася жінка.

У вересні пара святкувала 15 років від дня знайомства

Зі слів Іріші, на той момент, через розлучення батьків, усередині неї було ще дуже багато болю, який варто було опрацювати і тільки потім починати відносини. Їй дуже хотілося створити сім'ю, але Олексій на той момент не був до цього готовий. Тож пара розлучилася.

Після 4 місяців знайомства з репером Ларсоном (Сергієм Ларькіним) Блохіна вискочила за нього заміж, але шлюб не протримався й року. Після непростого розлучення вона усвідомила: чоловік її життя - це Бринзак, і тому вона має прийняти доленосне рішення за двох.

"Я на той момент жила з мамою і їхала з тренування. Я подумала: "А де взагалі мій дім?". І тут же стало ясно: "У серці Олексія", - пригадала Блохіна.

Іріша зі старшою донькою Джекі

Вона приїхала до Бринзака та поставила його перед фактом: "Цього разу я залишаюся, але ми більше нікуди не йдемо і не біжимо. Давай робити дітей і жити разом".

Як відомо, Іріша мала рацію. Зараз у них із Олексієм уже дві донечки: 6-річна Жаклін та 2-річна Габріель. Подружжя мріє знову стати батьками.

І татко Олексій

Фото з Instagram Блохіної та Бринзака