Костромічова посвітила голим пресом та повчила зберігати гарний настрій

Модель і телеведуча Алла Костромічова поділилася дуже важливою у буремні ковідні часи порадою. Вона назвала 5 своїх способів збереження гарного настрою щодня.

До того ж, Алла виклала фото зі свіжої зйомки для видання Cosmopolitan, на якому вона так широко посміхається, що одразу хочеться вірити її порадам. І качати прес.

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"5 порад як зберегти гарний настрій. Медитація. Поставити будильник на 20 хвилин раніше. Почистити зуби, попити води і присвятити 20 хвилин єднанню з собою. Просто слідкуйте за своїм диханням і відпускайте всі думки, що виникають в голові", - ділиться модель.

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"Мотиваційні література. Так, навіть найбільш дурненькі книги а-ля "Не ний" можуть змінити ваше ставлення до речей", - запевняє Алла.

Взимку прокинутися на 20 хвилин раніше - завдання не з найпростіших, але заради медитації варто спробувати

"Подяка. Звертати увагу на все позитивне і говорити "спасибі". Попався адекватний таксист - "спасибі". Вийшла смачну вечеря - скажіть "спасибі", - радить Костромічова.

"Робити іншим компліменти, писати позитивні коментарі і дарувати подарунки. Загалом, все, щоб створювати позитивну атмосферу навколо себе", - пише Алла.

"Робіть компліменти і даруйте подарунки!"

"Найважливіше і для мене найскладніше. "Не зачаровуватися, щоб не розчаровуватися" формула така: "якщо очікування від події прагнуть до нуля - щастя прагне до нескінченності", - я технар, я так бачу. Не передчувати, не прокручувати і не чекати, що буде wow. Просто жити і бути в моменті. Як? Дивись пункт 1", - заявляє модель.

Нагадаємо, нещодавно Алла розказувала, як три роки працювала з психологом через підліткові травми.