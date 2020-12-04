"Холостячка" Мішина у глянці згадала про своє кримське дитинство

Уродженка Севастополя, актриса Ксенія Мішина згадала улюблені місця у своєму рідному Криму.

"Холостячка" взяла участь у проєкті видання Harper’s Bazaar разом із кримським брендом L.A.B by Ternovskaya.

Мішина попозувала на тлі кримських краєвидів та розповіла про своє дитинство на півострові.

"Я добре пам'ятаю своє дитинство. Тоді мені здавалося, що у всіх так: море, гори, круті скелі підносяться над пляжами, хвойні парки, квітучі поля, крики чайок і найдоступніша розвага - похід на пляж. Завжди засмагле обличчя і вітер у волоссі. Тільки потім, через час я змогла оцінити цінність цього місця, мого улюбленого півострова", - зізналася актриса.⠀

Тепер тільки й лишається, що фотографуватися на тлі "фотошпалер" з кримськими краєвидами

"Повертаючись в ті часи, коли двір мого будинку здавався цілим царством, а поїздка на Південний Берег Криму на дикий пляж ставала черговою пригодою і подорожжю, я усвідомлюю, як я була щаслива. Всі ці кольори, запахи, звуки, форми - вся ця різноманітність звичайно формувала в мені справжню любов до природи, захоплення всім живим і цілісністю. І зараз бути на природі - це мій найулюбленіший спосіб релаксації і відпочинку", - зізналася Ксенія.⠀

"Я знаю, що я народилася там де повинна була, щоб все відбувалося саме так, як сталося. Чи була б я тією ж людиною, якби народилася в іншому місці? Я не знаю. Але точно знаю, що це місце для мене поза межами держав, суперечок і поділів. Це місце в моєму серці, і ніхто ніколи не зможе у мене його відібрати. Мій Крим", - запевнила Мішина.

"Крим у моєму серці. Ніхто ніколи не зможе його в мене забрати", - заявила актриса

Фото Данила Кайстро