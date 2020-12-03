"Холостячка" Мішина: Сексуальність – це не про збудження, а про відкритість до життя

Головна "Холостячка" країни, актриса Ксенія Мішина, користуючись своєю неімовірною популярністю, взялася розмірковувати на важливі теми у мережі.

І один із нових постів в Instagram зірки присвячений сексуальності.

"Раніше я міркувала так: ось конкретна людина, вона сексуальна. Тобто це було набором якихось якостей і зовнішніх ознак, за якими цю сексуальність я визначала. Сьогодні для мене відкрилася інша глибина цього поняття. Сексуальность - це наче і є саме наше життя", - ділиться Мішина.

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"Сексуальність сьогодні зчитується мною по тому, наскільки людина вільно виражається, впевнена в собі, самодостатня, навіть розслаблена. Поруч з такою людиною хочеться просто побути, вона як енергетичний магніт: притягує до себе і дає відчуття наснаги, як ніби розсуває кордони свідомості. Хоча чому начебто? Я думаю це так і є", - зауважує акторка.

"І це не стільки про збудження і потяг, це скоріше про життєву енергію і любов. Адже коли людина сексуально розкріпачена, виходить - вона відкрита до життя, до задоволення, насолоди. І ця сфера, як і будь-яка інша, може розвиватися в житті кожного, незалежно ні від чого", - наголошує вона.

"Енергетично привабливим може бути кожен. Кожна з вас може розгойдати в собі це джерело жіночої сили і краси, тільки потрібно звернути на себе увагу. Якісно попрацювати. Благо зараз інформація доступна і її багато…", - зауважує Ксенія.

Як гадаєте, Ксенії вдалося розгойдати своє джерело жіночої сили і краси?

Фото з Instagram