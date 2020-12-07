"Сама не очікувала": Тодоренко раптово змінила колір волосся

Телеведуча Регіна Тодоренко наприкінці року вирішила порушити свою стабільність. Сама від себе не очікуючи, зірка пофарбувалася у рожевий колір.

Себе оновлену Тодоренко показала в Instagram.

"Я теж не очікувала. За вчорашнім опитуванням в сторіс я зрозуміла, що занадто стабільна, адже 50% опитаних відповіли, що мій максимум - це натуральний колір волосся)", - прокоментувала Регіна.

Процес перетворення Регіна теж показала

А це вже яскравий результат

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До речі, теж у рожевий нещодавно пофарбувалася і Michelle Andrade.