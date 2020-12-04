Michelle Andrade вразила новим кольором волосся

Співачка Michelle Andrade наприкінці року вирішила потішити себе новим образом і вперше в житті пофарбувала волосся.

Причому одразу в кардинально інший, яскравий колір.

Результатом експерименту Мішель похвалилася у своєму Instagram.

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Прихильники і колеги вподобали зміни артистки і засипали її компліментами.

Michelle Andrade прикрасила себе до Нового року

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