Ні щеплення, ні вітаміни, ні глінтвейн: Логунова похвалилася непробивним імунітетом

Дружина актора Дмитра Ступки, блогерка і телеведуча Поліна Логунова заявила, що не хворіє, бо має непробивну стіну у вигляді міцного імунітету.

Як саме їй вдається протистояти хворобам, Поліна розказала у своєму Instagram.

"Зараз, звичайно, можу наврочити, але я створила зі свого імунітету непробивну стіну, залишилося тільки додати кілька цеглинок у вигляді сну і відсутності нервів, і буде ідеально. Отже, від хвороб вас може захистити (як і мене) ні щеплення, ні вітаміни, ні глінтвейн, а ваш імунітет", - заявила Логунова.

Сподіваємося, Поліна не наврочить і не захворіє

"Не займатися самолікуванням і самопрописуванням вітамінів і добавок! Перш ніж намагатися підняти рівень опірності вашого організму захворюванням - ДИВІТЬСЯ ПРИЧИНУ, через яку ця опірність ВПАЛА! Ви, не змінюючи звичок, хочете випити вітамінки, щоб вони там самі все розрулювали…", - обурилася вона.

Не секрет, що Логунова уже кілька років вчить своїх підписниць правильно харчуватися. І цього разу вона вкотре прорекламувала свій марафон і закликала не робити з раціону свого ж ворога.

А ще Поліна радить пити лужну воду

"Звичайно, сон, смішно - не смішно, хочеться фільм глянути чи ні, але о 22:00 будьте ласкаві в ліжечку з закритими очима лежати", - наголосила Логунова.

Крім того, Поліна закликає знаходити час для відпочинку не тільки душі, а й тіла.

"Ваші емоції негативні спазмують і тіло і внутрішні органи, тож лікуватися починаємо тим самим шляхом: спочатку емоції, потім розслабляємо тіло масажами, ванною, басейном тощо", - пояснила вона.

Чомусь про спортивні навантаження Логунова не згадала

"Слухати, наслідувати, вивчати тільки людей із позитивним настроєм, від яких можна вчитися і надихатися, чітко ставити мету і не відволікатися на сміття в мережі! Це все відволікає і забиває голову, це вам не треба", - запевнила Поліна.

Нагадаємо, Логунова любить роздавати поради. Якось вона вчила, як поводитися на корпоративах.