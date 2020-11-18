"Тупа", "шльондра": Логунова заявила, що жінки цькують її через пишні груди

Телеведуча та блогерка Поліна Логунова вважає, що найзліші хейтери - це жінки по відношенню до інших жінок. Сама вона теж постійно відчуває на собі булінг, адже багатьом не дає спокою її врода, зокрема пишний бюст.

Дружина Дмитра Ступки написала про це в Instagram, проілюструвавши пост фото себе у білизні.

Логунова заявила, що вона є жертвою інтернет-булінгу фото з instagram логунової

"Неймовірно, але факт! Мене жорстко булять. У дитинстві це було через те, що я була не дуже симпатична та повнувата, а зараз - тому, що в мене Є ГРУДИ. Груди в мене в маму та бабусю, пишні та багаті. Я з ними росла, люблю їх та пишаюся", - поділилася Логунова.

За спостереженнями Поліни, варто їй з'явитися в кадрі навіть у красивому класичному вбранні з декольте, на її адресу починається хейт із боку жінок.

"У них піну з рота видно через екран. Їх починає ковбасити в епілептичних судомах, жінки - стилісти намагаються якомога більше закрити мою сексуальність під приводом цензури. Коли на відео, де я говорю про косметику або гаджети (для різних інтернет-ресурсів), у мене відкрите декольте - чоловіки ляскають в ласти, а жінки говорять одразу, що я "тупа", "шльондра", "яка ганьба, що за ведуча, лише цицьки видно"... тощо", - написала Логунова.

Через "пишні та багаті" груди дружину Ступки ненавидять інші жінки

"Не знаючи про мене нічого, жінки принижуються та ображають незнайому жінку лише тому, що в неї є груди. Мабуть, чоловікам час читати коментарі своїх обраниць, напевно, вни зліші, ніж здаються, а вам із ними жити", - порадила вона.

Утім Поліна запевнила, що вона - "брила", яку неможливо пробити жодним хейтом. Але є ж багато таких, хто на нього зважає та з'їдає себе зсередини через "думку інших".

"Порівняйте рух БОДІПОЗИТИВ, його позиціонування та початкова ідея дуже деформувалися суспільством, тим не менш, жодного позитиву немає. Всі люблять ненавидіти, від внутрішньої ненависті до себе самих, і найжорстокіші хейтери - це жінки по відношенню до іншої красивої жінки", - наголосила блогерка.

Заздрісниці обзивають Логунову "тупою" і "шльондрою". Але їй те по цимбалах

"Мені приємно, що в мене армія похмурих зомбі, яка підвищує мені перегляди та популярність, показуючи своїм подружкам-гремлінам: "глянь на цю шльондру, цицьки наростила, і зрозуміло, чому вона ведуча". Так, а ще я з усіма продюсерами переспала", - додала Логунова.

Нагадаємо, Поліна раніше вже зізнавалася, що їй подобається бісити "диких відморозків" довкола, котрі кидаються на неї "мов кури на фари".

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