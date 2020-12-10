Донька Ющенка приміряла мінівбрання 2007 року та порівняла себе тоді і зараз

Старша дочка колишнього президента Віктора Ющенка, Віталіна у свої 40 років виглядає майже так само, як і 13 років тому, коли їй було 27.

На доказ цього мати трьох дітей виклала фото 2007-го року та свіжий знімок. На обох Віталіна в тому самому вбранні – мінішортах і короткому топіку.

Причому зараз Ющенко має спортивніше та рельєфніше тіло, бо активно тренується у спортзалі.

"Ну що ж час біжить , а я за ним ... 💫 Показ Олесі Теляженко, якщо не помиляюся 2006/2007. Знайшла сьогодні повний комплект", - написала Віталіна

Нагадаємо, нещодавно у ТаблоID-блиц Віталіна Ющенко розказала про гроші, страхи та сором через англійську.

Фото з Instagram