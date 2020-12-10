Донька Ющенка приміряла мінівбрання 2007 року та порівняла себе тоді і зараз
Четвер, 10 грудня 2020, 14:45
Старша дочка колишнього президента Віктора Ющенка, Віталіна у свої 40 років виглядає майже так само, як і 13 років тому, коли їй було 27.
На доказ цього мати трьох дітей виклала фото 2007-го року та свіжий знімок. На обох Віталіна в тому самому вбранні – мінішортах і короткому топіку.
Причому зараз Ющенко має спортивніше та рельєфніше тіло, бо активно тренується у спортзалі.
Нагадаємо, нещодавно у ТаблоID-блиц Віталіна Ющенко розказала про гроші, страхи та сором через англійську.
Фото з Instagram
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