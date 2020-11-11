Віталіна Ющенко у ТаблоID-бліц розказала, скільки грошей їй вистачає на місяць, та про сором через англійську

Дочка експрезидента Віктора Ющенка, бізнес-леді Віталіна Ющенко зізналася, що на життя її родині треба не так вже й багато грошей на місяць.

Скільки саме – мати трьох дітей розповіла у ТаблоID-бліц.

А ще розказала, чого соромиться, чого боїться, та без чого не може обійтися.

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– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?

– Їзда верхи на самоті у полі галопом.

– Що вас робить дуже нещасною?

– Відчуття самотності.

– Ваш найбільший страх?

– Страх Божий (мова про те, щоб не порушувати заповіді Господні).

40-річна Віталіна обожнює їздити верхи

– Можете назвати найбільш ранній спогад про себе?

– Я ще не вміла розмовляти, але чітко пам‘ятаю, як перший раз стала у куток... Чомусь це дійсно страшно.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– Завжди коли виникає проблема з англійською мовою.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності?

– Дівчатам може кожного ранку щось в собі не подобатися.

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Час з дідусями і бабусями.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Анджеліна Джолі.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Я намагаюся дотримуватися слова, яке дала.

– Яке ваше улюблене слово?

– Любов.

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Несправедлива критика.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Якщо без зайвих витрат, то 1000$ на сім'ю: це бензин, їжа, школа, гуртки.

Віталіна - найстарша дитина багатодітного Віктора Андрійовича

– Ваша guilty pleasure.

– Профітрольчик.

– З ким був ваш найкращий поцілунок?

– З коханим мужчиною.

– Кого ви найбільше зневажаєте з нині живих людей?

– Я "зневажаю" тільки віджимання і підтягування.

Навіть на відпочинку Ющенко тренується де може

– Ваше найбільше розчарування.

– Коли чоловік не тримає слово і бреше.

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– В часи Різдва Христового.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– Плачу, коли ображають.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Це книга та більше часу на читання.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Таких речей для мене не існує.

– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

– Постійне прагнення до самовдосконалення.

– Якою ви хочете залишитись у пам’яті людей?

– Розумною, чесною і красивою.

– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

– Необхідність присутності Бога в житті людини.

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– На теплому індійському.

Фото з Instagram та з особистого архіву Ющенко

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