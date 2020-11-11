Віталіна Ющенко у ТаблоID-бліц розказала, скільки грошей їй вистачає на місяць, та про сором через англійську

Дочка експрезидента Віктора Ющенка, бізнес-леді Віталіна Ющенко зізналася, що на життя її родині треба не так вже й багато грошей на місяць.
Скільки саме – мати трьох дітей розповіла у ТаблоID-бліц.
А ще розказала, чого соромиться, чого боїться, та без чого не може обійтися.
– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?
– Їзда верхи на самоті у полі галопом.
– Що вас робить дуже нещасною?
– Відчуття самотності.
– Ваш найбільший страх?
– Страх Божий (мова про те, щоб не порушувати заповіді Господні).
– Можете назвати найбільш ранній спогад про себе?
– Я ще не вміла розмовляти, але чітко пам‘ятаю, як перший раз стала у куток... Чомусь це дійсно страшно.
– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
– Завжди коли виникає проблема з англійською мовою.
– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності?
– Дівчатам може кожного ранку щось в собі не подобатися.
– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
– Час з дідусями і бабусями.
– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
– Анджеліна Джолі.
– Яка ваша найкраща звичка?
– Я намагаюся дотримуватися слова, яке дала.
– Яке ваше улюблене слово?
– Любов.
– Що найгірше вам коли-небудь казали?
– Несправедлива критика.
– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?
– Якщо без зайвих витрат, то 1000$ на сім'ю: це бензин, їжа, школа, гуртки.
– Ваша guilty pleasure.
– Профітрольчик.
– З ким був ваш найкращий поцілунок?
– З коханим мужчиною.
– Кого ви найбільше зневажаєте з нині живих людей?
– Я "зневажаю" тільки віджимання і підтягування.
– Ваше найбільше розчарування.
– Коли чоловік не тримає слово і бреше.
– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?
– В часи Різдва Христового.
– Коли ви востаннє плакали і чому?
– Плачу, коли ображають.
– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
– Це книга та більше часу на читання.
– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
– Таких речей для мене не існує.
– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?
– Постійне прагнення до самовдосконалення.
– Якою ви хочете залишитись у пам’яті людей?
– Розумною, чесною і красивою.
– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?
– Необхідність присутності Бога в житті людини.
– Де б ви хотіли бути прямо зараз?
– На теплому індійському.
Фото з Instagram та з особистого архіву Ющенко
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