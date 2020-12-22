Елліот (Еллен) Пейдж уперше показався після оголошення себе трансгендером

Зірка фільмів "Джуно" та "Люди Ікс", канадський актор Елліот Пейдж уперше показався після того, як на початку грудня заявив, що усвідомив себе транс-людиною.

У минулому актриса Еллен Пейдж взяла ім’я Елліот та займенники він/вони. У своєму Instagram тепер уже актор подякував за підтримку та виклав фото.

"Від щирого серця дякую. Ваша любов і підтримка стали найбільшим подарунком. Залишайтеся в безпеці. Будьте поруч один з одним", - написав Пейдж.

Нагадаємо, у 2014-му році Еллен Пейдж зізналася, що вона лесбійка.