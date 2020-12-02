Більше не Еллен: зірка "Людей Ікс" та "Академії Амбрелла" оголосила себе трансгендером та взяла чоловіче ім'я

Канадська актриса Еллен Пейдж, яка в 2014-му році здійснила камінгаут як лесбійка, повідомила про нову доленосну зміну в своєму житті. Усвідомивши себе як трансгендерна людина, він узяв собі ім'я Елліот.

Свою підтримку 33-річному Елліотові уже висловила дружина, танцівниця Емма Портнер, а також Netflix та команда серіалу "Академія Амбрелла", де знімається Пейдж.

"Привіт, друзі, я хочу поділитися з вами, що я - транс, мої займенники - він/вони, і моє ім'я Елліот. Я щасливий написати це. Бути тут. Прийти до цього етапу мого життя", - написав актор у Instagram.

Елліот (Еллен) Пейдж відомий за фільмами "Джуно", "Початок", "Люди Ікс", серіалом "Академія Амбрелла" фото з instagram елліота пейджа

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Пейдж подякував за підтримку всім, хто був поруч у цей непростий для нього момент, зокрема трансспільноті.

"Іще я прошу про терпіння. Моя радість справжня, але і крихка. Правда в тім, що, попри те, що я зараз почуваюся глибоко щасливим та усвідомлюю, як багато привілеїв маю, ще мені страшно. Я боюся настирливості, хейту, "жартів" та насильства", - написав Елліот.

Актор має на увазі дискримінацію, якої зазнають транслюди, невтішні цифри статистики щодо вбивств представників цієї спільноти, спроб суїциду тощо.

Тепер щодо актора слід вживати займенники "він/вони"

"Політичні лідери, які працюють над тим, щоби криміналізувати медичні послуги, що надаються транслюдям, та відмовляють нам у праві існувати, і ті, хто, маючи потужний голос, продовжують вивергати ворожість по відношенню до трансспільноти: на ваших руках кров", - наголосив Пейдж.

"Звертаюся до всіх транслюдей, які переживають харасмент, ненависть до себе, аб'юз і щодня стикаються з насильством: я бачу вас, я люблю вас і робитиму все, щоби цей світ став кращим", - підсумував він.

Дружина актора Емма поширила його звернення у своєму Instagram, написавши, що кохає та пишається ним.

Еллен і Емма одружилися в 2018-му

"Транс, квір та небінарні люди - це подарунок цьому світові", - зазначила вона.

"Дуже пишаємося нашим супергероєм!", - відгукнулися на зізнання актора офіційні Twitter-акаунти Netflix та "Академії Амбрелла".

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤 — Netflix (@netflix) December 1, 2020

🖤🎻🖤So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT!!! — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) December 1, 2020

Нагадаємо, торік у епіцентрі великого скандалу опинилася письменниця Джоан Роулінг. Авторка "Гаррі Поттера" публічно висловлюється проти "агресивного трансактивізму" та популяризації таких ідей серед молоді.

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