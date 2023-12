Більше не Еллен: зірка "Людей Ікс" та "Академії Амбрелла" оголосила себе трансгендером та взяла чоловіче ім'я

Канадська актриса Еллен Пейдж, яка в 2014-му році здійснила камінгаут як лесбійка, повідомила про нову доленосну зміну в своєму житті. Усвідомивши себе як трансгендерна людина, він узяв собі ім'я Елліот.

Свою підтримку 33-річному Елліотові уже висловила дружина, танцівниця Емма Портнер, а також Netflix та команда серіалу "Академія Амбрелла", де знімається Пейдж.

"Привіт, друзі, я хочу поділитися з вами, що я - транс, мої займенники - він/вони, і моє ім'я Елліот. Я щасливий написати це. Бути тут. Прийти до цього етапу мого життя", - написав актор у Instagram.

Пейдж подякував за підтримку всім, хто був поруч у цей непростий для нього момент, зокрема трансспільноті.

"Іще я прошу про терпіння. Моя радість справжня, але і крихка. Правда в тім, що, попри те, що я зараз почуваюся глибоко щасливим та усвідомлюю, як багато привілеїв маю, ще мені страшно. Я боюся настирливості, хейту, "жартів" та насильства", - написав Елліот.

Актор має на увазі дискримінацію, якої зазнають транслюди, невтішні цифри статистики щодо вбивств представників цієї спільноти, спроб суїциду тощо.

"Політичні лідери, які працюють над тим, щоби криміналізувати медичні послуги, що надаються транслюдям, та відмовляють нам у праві існувати, і ті, хто, маючи потужний голос, продовжують вивергати ворожість по відношенню до трансспільноти: на ваших руках кров", - наголосив Пейдж.

"Звертаюся до всіх транслюдей, які переживають харасмент, ненависть до себе, аб'юз і щодня стикаються з насильством: я бачу вас, я люблю вас і робитиму все, щоби цей світ став кращим", - підсумував він.

Дружина актора Емма поширила його звернення у своєму Instagram, написавши, що кохає та пишається ним.

"Транс, квір та небінарні люди - це подарунок цьому світові", - зазначила вона.

"Дуже пишаємося нашим супергероєм!", - відгукнулися на зізнання актора офіційні Twitter-акаунти Netflix та "Академії Амбрелла".

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤