Каменських у кільцях та косах здивувала новою зачіскою. ФОТО
Четвер, 24 грудня 2020, 13:01
Співачка Настя Каменських заявила, що завдяки змінам краще пізнає свої грані.
Саме тому наприкінці року артистка взяла і кардинально змінила зачіску.
Фото себе нової Настя показала в Instagram.
"Моя сталість - у постійних трансформаціях. У пізнанні себе і своїх граней, відкритості до всього нового! Навіть у перестановці вдома чи зміні зачіски", - написала Каменських.
"Адже новий досвід і нові враження дуже надихають! Кожен день ми можемо пробувати щось нове і відкривати для себе все більше і більше світу зовні і світу всередині нас! Чи згодні? А взагалі, просто хотіла показати вам свою нову зачіску", - зазначила NK.
Нагадаємо, нещодавно зовсім нову зачіску приміряла співачка Оля Полякова.
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