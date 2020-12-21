Полякова розказала про сексуальне виховання доньок та про холодильник для своїх шуб

Співачка Оля Полякова прикрасила грудневу обкладинку журналу "Отдохни", заради якої навіть приміряла кардинально іншу зачіску.

А ще Суперблондинка розказала, що змінилося в її поглядах за цей рік, та як вона говорить із доньками на тему сексу.

Підводячи підсумки 2020-го, Оля розказала, як змінилися її пріоритети у споживанні.

"Економити, звичайно, довелося. В першу чергу непотрібними сьогодні виявилися одяг і взуття. Думаю, брендоманія скоро зійде нанівець. Раніше ти купував кофту Yves Saint Laurent і носив її 15 років, а зараз навіщо 15 років носити кофту? Вона вже в наступному сезоні набридне", - заявила Полякова.

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Коментуючи експеримент із короткою зачіскою, Оля сказала: "Та хто мене знає, яка я в житті? Може, насправді у мене коротке каштанове волосся з перманентною завивкою"

"У мене 14 шуб, які я влітку зберігаю в холодильнику. Плачу за це гроші і не розумію навіщо: за 2 роки жодного разу натуральну шубу не наділа. Вважаю, це вже моветон", - зізналася співачка.

Але найбільше, за словами Олі, криза торкнулася її професійної сфери.

"Музичний бізнес, я вважаю, постраждав більше за всіх в цьому світі", - зауважила артистка, яка на карантині успішно вела прямі ефіри в Instagram, що збирали мільйони переглядів.

Нащо Поляковій 14 шуб?

Крім того в інтерв’ю Оля розказала про сексуальне виховання двох дочок: 15-річної Маші та 9-річної Аліси.

"Мої діти сексуально освічені. Маша спілкується з хлопчиком, але я точно знаю, що у них ще нічого не було. З нею говорю про те, чим загрожують незахищені стосунки. З Алісою поки - про те, що вона повинна знати свої межі і не дозволяти нікому торкатися до неї. Думаю, в 9 років знати про способи контрацепції ще не потрібно" - поділилася співачка.

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