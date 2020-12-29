Красуня-актриса з серіалу "Відіграти назад" розповіла про життя з акне та показала чесне ФОТО
Італійська акторка Матильда де Анджеліс, відома за серіалом "Відіграти назад", поділилася в мережі своїм чесним фото без гриму.
25-річна зірка вирішила показати себе такою, якою її зазвичай не бачить глядач, вразливу та підвладну страхам.
Виявляється, Матильда страждає на акне.
"Є речі, які неможливо контролювати, зокрема це нам показав цей рік. Є зміни в нашому житті, які ми маємо приймати, а з ними і сприйняття самих себе та світу навколо нас. Парадоксальні речі трапляються в житті, чи не так? Для мене одна з них - це бути актрисою та працювати з обличчям, яке поїдає акне", - написала де Анжеліс у Instagram.
"Щодня мені доводиться прокидатися та поставати спочатку перед дзеркалом, а потім перед камерою із усією емоційною напругою, яку це вже за собою тягне, і бути "прекрасною", "в ролі", з усіма моїми страхами та невпевненостями, і все це в буквальному сенсі сконцентроване на моїй шкірі", - поділилася вона.
Матильда зазначила, що, звісно, вона усвідомлює, що в житті є намагато серйозніші проблеми. Але, поділившись своєю "маленькою правдою", вона сподівається стати сильнішою та зробити ще один крок до прийняття себе.
"Наші страхи здатні паралізувати нас або ж стати нашою великою силою, вибір - за нами", - наголосила акторка, закликавши дякувати за хороше та навіть за погане, що відбувається в житті.
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