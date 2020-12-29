Красуня-актриса з серіалу "Відіграти назад" розповіла про життя з акне та показала чесне ФОТО

Італійська акторка Матильда де Анджеліс, відома за серіалом "Відіграти назад", поділилася в мережі своїм чесним фото без гриму.

25-річна зірка вирішила показати себе такою, якою її зазвичай не бачить глядач, вразливу та підвладну страхам.

Виявляється, Матильда страждає на акне.

25-річна Матильда де Анжеліс зіграла фатальну красуню Елену Алвес у нашумілому серіалі НВО фото з instagram

"Є речі, які неможливо контролювати, зокрема це нам показав цей рік. Є зміни в нашому житті, які ми маємо приймати, а з ними і сприйняття самих себе та світу навколо нас. Парадоксальні речі трапляються в житті, чи не так? Для мене одна з них - це бути актрисою та працювати з обличчям, яке поїдає акне", - написала де Анжеліс у Instagram.

Кадр із "Відіграти назад"

"Щодня мені доводиться прокидатися та поставати спочатку перед дзеркалом, а потім перед камерою із усією емоційною напругою, яку це вже за собою тягне, і бути "прекрасною", "в ролі", з усіма моїми страхами та невпевненостями, і все це в буквальному сенсі сконцентроване на моїй шкірі", - поділилася вона.

Матильда зазначила, що, звісно, вона усвідомлює, що в житті є намагато серйозніші проблеми. Але, поділившись своєю "маленькою правдою", вона сподівається стати сильнішою та зробити ще один крок до прийняття себе.

"Наші страхи здатні паралізувати нас або ж стати нашою великою силою, вибір - за нами", - наголосила акторка, закликавши дякувати за хороше та навіть за погане, що відбувається в житті.

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