Мадам віцепрезидент: Камала Гарріс у кедах прикрасила обкладинку Vogue

Американська юристка й політична діячка Камала Гарріс, яка 20-го січня офіційно обійме посаду віцепрезидентки США, стала героїнею лютневого номеру Vogue.

У інтерв'ю виданню вона говорила про непрості завдання, які стоять перед нею та президентом Джо Байденом - подолання пандемії COVID-19 та зцілення роз'єднаної країни.

Інавгурація Джо Байдена та Камали Гарріс відбудеться 20-го січня фото з instagram vogue

"Я завжди кажу так: багато в чому я перша - але точно не остання. Я думала про моїх маленьких племінниць, вони знатимуть лише такий світ, де жінка працює віцепрезиденткою Сполучених Штатів, кольорова жінка, темношкіра жінка, жінка, чиї батьки народилися не у Сполучених Штатах", - наголошує Гарріс.

Мати Камали з Індії, а батько - з Ямайки

Також про свою дружину трохи розказав глянцю юрист Дуг Емгофф. Виявляється, Камала дуже любить готувати, тоді як він - практично не вміє.

"Любить готувати - це м'яко кажучи, це заняття підтримує її з'вязок із дуже багатьма речами. Їжа - це родина, їжа - це любов", - пояснює Дуг.

Кольори на цьому фото символізують студентське об'єднання "Альфа Капа Альфа" "чорного" Університету Говарда, де навчалася Гарріс

Що ж стосується музичних смаків віцепрезидентки, то, зі слів Емгоффа, вони з Гарріс полюбляють слухати "олдскульний хіпхоп, дуже олдскульний джаз, класику на кшталт Прінса та Стіві Вандера".

Емгофф та Гарріс одружилися в 2014-му році фото з instagram гарріс

Нагадаємо, нещодавно Емгофф виступив на захист Джилл Байден у конфлікті з Wall Street Journal.