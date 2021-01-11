Мадам віцепрезидент: Камала Гарріс у кедах прикрасила обкладинку Vogue
Американська юристка й політична діячка Камала Гарріс, яка 20-го січня офіційно обійме посаду віцепрезидентки США, стала героїнею лютневого номеру Vogue.
У інтерв'ю виданню вона говорила про непрості завдання, які стоять перед нею та президентом Джо Байденом - подолання пандемії COVID-19 та зцілення роз'єднаної країни.
"Я завжди кажу так: багато в чому я перша - але точно не остання. Я думала про моїх маленьких племінниць, вони знатимуть лише такий світ, де жінка працює віцепрезиденткою Сполучених Штатів, кольорова жінка, темношкіра жінка, жінка, чиї батьки народилися не у Сполучених Штатах", - наголошує Гарріс.
Також про свою дружину трохи розказав глянцю юрист Дуг Емгофф. Виявляється, Камала дуже любить готувати, тоді як він - практично не вміє.
"Любить готувати - це м'яко кажучи, це заняття підтримує її з'вязок із дуже багатьма речами. Їжа - це родина, їжа - це любов", - пояснює Дуг.
Що ж стосується музичних смаків віцепрезидентки, то, зі слів Емгоффа, вони з Гарріс полюбляють слухати "олдскульний хіпхоп, дуже олдскульний джаз, класику на кшталт Прінса та Стіві Вандера".
Нагадаємо, нещодавно Емгофф виступив на захист Джилл Байден у конфлікті з Wall Street Journal.