"Джилл, мала": видання Wall Street Journal звинуватили в сексизмі по відношенню до дружини Байдена

Американське видання Wall Street Journal опинилося під шквалом критики після виходу колонки, присвяченої майбутній першій леді США, Джилл Байден.

Її автор, письменник Джозеф Епштейн закликав дружину Джо Байдена, яка є доктором педагогічних наук, перестати називати себе "докторка Джилл Байден". Мовляв, це звучить "оманливо й трохи комічно", коли мова не йде про лікаря.

"Мадам перша леді - місіс Байден - Джилл - мала", - з таких слів розпочав Епштейн колонку, запропонувавши дати жінці "маленьку пораду".

"Розумні люди кажуть, що ніхто не має звати себе "доктор", поки він не прийняв жодних пологів. Подумайте про це, докторко Джилл, і негайно позбудьтеся "дока", - закликав автор.

Колонка викликала великий резонанс у мережі. Серед тих, хто публічно виступив на підтримку 69-річної Джилл Байден - Гілларі Клінтон та преподобна Берніс Кінг, донька Мартіна Лютера Кінга.

"WSJ має бути соромно друкувати такий огидний та сексистський випад на адресу докторки Байден", - прокоментував речник команди Джо Байдена, пише People.

"Її їм'я - докторка Джилл Байден. Звикайте", - написала у Twitter Гілларі Клінтон.

Her name is Dr. Jill Biden. Get used to it.

"Дорога докторко Байден, мій батько був доктором не медицини. І його робота принесла багато користі людству. Й ваша робота також", - звернулася до майбутньої першої леді Кінг.

Dear @DrBiden : My father was a non-medical doctor. And his work benefited humanity greatly. Yours does, too. pic.twitter.com/LD8eBt6ew2

Підтримав у мережі свою майбутню "колегу" й юрист Дуг Емгофф, чоловік Камали Гарріс.

"Докторка Байден заробила свій ступінь сумлінною працею та щирою наполегливістю. Вона є натхненням для мене, для своїх студентів та американців по всій країні. Про чоловіка таку статтю не написали би ніколи", - наголосив він.

Dr. Biden earned her degrees through hard work and pure grit. She is an inspiration to me, to her students, and to Americans across this country. This story would never have been written about a man. pic.twitter.com/mverJiOsxC