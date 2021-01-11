Міністр Ткаченко подякував дружині за "цьом" і 6 ненудних років разом

54-річний міністр культури Олександр Ткаченко зворушливо привітав дружину Анну з 6-ю річницею.

У своєму Instagram він подякував коханій за "цьом" та показав фото з канікул у Закарпатті.

"Наша шоста річниця вінчання. Вже пройшли чимало, але радію – попереду ще багато цікавого життя разом). І кожен новий рік цієї любові та дружби – несхожий на попередній, що робить це життя точно не нудним ;)", - зауважив Ткаченко.

"Дякую, що ти і я, і тепер Даня = це ми. Люблю. І цьом:) Бо твоє цьом, як і шість років тому, безцінне для мене", - додав міністр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Ткаченко (@o.tkachenko.ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Tkachenko (@girlboss.rocks)

Нагадаємо, Олександр та Анна Ткаченки повінчалися у 2015-му році в Єрусалимі.