"Як можна втратити половину себе?": Дейдей спростував розлучення з коханою
Вівторок, 19 січня 2021, 12:25
Депутат Євген Дейдей, який нині перебуває у другому шлюбі, 18-го січня ошелешив свій Facebook натяком на розлучення. Але з'ясувалося, що тривога хибна.
В чому полягав глибокий сенс його жарту, народний обранець поки не пояснив, але запевнив, що про розрив із Дариною, котра подарувала йому двох діток, не йдеться.
Як відомо, в січні 2019-го в Євгена із Дариною народився син. А наприкінці 2020-го жінка повідомила про народження донечки.
Нагадаємо, в 2018-му Дейдей розлучився з першою дружиною, а вже за кілька місяців оженився на Дарині. У 2019-му вони повінчалися.
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