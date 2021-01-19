"Як можна втратити половину себе?": Дейдей спростував розлучення з коханою

Депутат Євген Дейдей, який нині перебуває у другому шлюбі, 18-го січня ошелешив свій Facebook натяком на розлучення. Але з'ясувалося, що тривога хибна.

Цей допис Дейдея багато хто сприйняв як звістку про його нове розлучення. Але насправді ні

В чому полягав глибокий сенс його жарту, народний обранець поки не пояснив, але запевнив, що про розрив із Дариною, котра подарувала йому двох діток, не йдеться.

Євген і Дарина досі разом

Як відомо, в січні 2019-го в Євгена із Дариною народився син. А наприкінці 2020-го жінка повідомила про народження донечки.

У соцмережах Дейдеї часто постять романтичні світлини та ніжні дописи

Це Дарина з сином

А обличчя донечки пара поки не показує

Нагадаємо, в 2018-му Дейдей розлучився з першою дружиною, а вже за кілька місяців оженився на Дарині. У 2019-му вони повінчалися.

Фото з Facebook та Instagram