Вічна пам’ять тобі, маестро: Вольнова, Єфросиніна та Сумська прощаються з дизайнером Єрмаковим
Легендарний кутюр’є Сергій Єрмаков пішов із життя у віці 48 років.
Про це 20-го січня у мережі повідомила його близька подруга та клієнтка Світлана Вольнова.
Відомо, що Сергій давно хворів на цукровий діабет, до того ж, майже втратив зір.
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Зірки, які носили його сукні, називають їх шедеврами, а самого Єрмакова – майстром, генієм та митцем.
Телеведуча Маша Єфросиніна згадала, як у далекому 2005-му Сергій за два тижні створив для неї розкішну сукню, в якій вона вела "Євробачення" на сцені Палацу спорту.
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А ведуча та авторка музичної програми "Територія А" Анжеліка Рудницька написала, що кожна сукня Єрмакова була подією.
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Візажистка Тетяна Бойко назвала Єрмакова єдиним дизайнером в Україні, який створював haut couture.
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Прощавай,наш Майстер,наш Кутюр’є,неймовірний,талановитий, фантастичний Сергій Ермаков! Сергей Ермаков 🙏🏻😢 #ripermakov...Posted by Ольга Сумська on Wednesday, January 20, 2021
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Редакція ТаблоID висловлює щирі співчуття близьким Сергія. Світла пам'ять.