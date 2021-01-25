"Час іде на дні": Бабкін оголосив, що потребує невідкладної операції

Співак Сергій Бабкін поділився з шанувальниками сумною і тривожною новиною. В 42-річного артиста діагностували серйозне захворювання очей, внаслідок якого він може повністю втратити зір.

Про це Сергій повідомив у Instagram, попередивши, що, зі зрозумілих причин, на деякий час зникне з соцмереж.

"Тиждень тому я дізнався, що в мене дуже рідкісне захворювання очей. Це захворювання зустрічається раз на мільйон!", - поділився Бабкін.

Сергій Бабкін стрімко втрачає зір через рідкісне захворювання фото з instagram бабкіна

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"Лікар сказав так - запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже нема, ви сліпнете, Сергію... час іде на дні!", - написав співак.

Сергієві необхідна термінова операція. Оскільки в Україні потрібного обладнання та препарату немає, він днями полетить до Австрії. Процедура в клініці призначена на 5-те лютого.

"Побажайте удачі. Скоро побачимося", - пообіцяв Бабкін.

Співака прооперують в Австрії

Як розповіла у Insta-сторіз дружина артиста Сніжана, наразі головна задача - "не втратити те, що мають", адже стан Сергія стрімко погіршується. Зі слів жінки, ще тиждень тому було втрачено 50% зору, тепер же цифра зросла до 70%.

Нагадаємо, в 2019-му році Бабкіни стали батьками втретє.